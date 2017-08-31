За лето в Прикамье утонули 52 человека
Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году смертность на воде в период купального сезона в регионе снизилась на 54,8%. Так, за лето в регионе утонули 52 человека, в прошлом году — 115.
Как сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году смертность на воде в период купального сезона в регионе снизилась на 54,8%. Так, за лето в регионе утонули 52 человека, в прошлом году — 115.
Среди утонувших было пять детей (в прошлом году — 10).
При этом несчастных случаев, связанных с гибелью людей, на организованных пляжах не было. Основной причиной гибели стали купание в необорудованных местах, нарушение правил эксплуатации маломерных судов.