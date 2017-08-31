Сотрудница детсада Башкирии пойдет под суд за жестокое обращение с детьми
11 детей пострадали от действий воспитательницы.
11 детей пострадали от действий воспитательницы.
44-летний воспитатель детского сада «Василёк» города Ишибай предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми, об этом сообщает прокуратура Башкирии.
По версии следствия, в прошлом году от действий воспитательницы пострадали 11 детей. Например, за то, что во время тихого часа дети не спали, а разговаривали, женщина толкнула пятилетнюю девочку так, что она ударилась головой об спинку кровати. Другого шестилетнего ребёнка ударила кулаком по голове. Если дети не слушались, то она их запирала надолго в умывальной комнате. После того как о нескольких таких случаях дети рассказали своим родителям, те обратились в правоохранительные органы.
Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением). Ишимбайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт. Уголовное дело направлено мировому судье по г. Ишибай для рассмотрения по существу.