Сотрудница детсада Башкирии пойдет под суд за жестокое обращение с детьми

По версии следствия, в прошлом году от действий воспитательницы пострадали 11 детей. Например, за то, что во время тихого часа дети не спали, а разговаривали, женщина толкнула пятилетнюю девочку так, что она ударилась головой об спинку кровати. Другого шестилетнего ребёнка ударила кулаком по голове. Если дети не слушались, то она их запирала надолго в умывальной комнате. После того как о нескольких таких случаях дети рассказали своим родителям, те обратились в правоохранительные органы.