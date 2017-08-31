Избивший блогера в Парке Горького объяснил свои действия самообороной
По его словам, Стас Думкин схватил его за горло и стал угрожать.
По его словам, Стас Думкин схватил его за горло и стал угрожать.
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Корней Макаров, обвиняемый в избиении до смерти блогера Станислава Думкина в московском парке Горького, заявил, что ударил его, опасаясь нападения. Об этом он рассказал в эфире программы «Пусть говорят».
Молодой человек на снятом в том самом парке видео заявил, что между его знакомыми и компанией Думкина возник конфликт, который чуть не перерос в драку, и сначала они с блогером вместе разнимали его участников. Потом несколько человек решили отойти в сторону и выяснить отношения там, и Макаров, по его словам, сказал Думкину дать им разобраться самим.
После этого, как заявил Макаров, Думкин внезапно схватил его за горло и стал угрожать. По его словам, он оттолкнул блогера, и тот отступил на два шага назад. Обвиняемый заявил, что понял, что сейчас Думкин на него нападет, и у него сработала защитная реакция — он ударил оппонента. Матвеев подчеркнул, что не целился никуда специально, все произошло очень быстро, и назвал свой удар «отмашкой».
Он добавил, что после удара стал уходить, но это не было побегом с места преступления, а он просто не хотел дальнейшего развития конфликта.
Ранее сообщалось, что 13 августа группа людей в парке имени Горького, «используя формальный повод, вступила в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения», который спустя неделю после драки драки скончался в больнице, не приходя в сознание.
По данным СМИ, погибшим оказался блогер и предприниматель Стас Думкин из Петербурга. По некоторым данным, нападавшим не понравился внешний вид молодого человека.
Как заявил следователь, ударивший Думкина молодой человек уехал в Таиланд, после чего ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Впоследствии Корней Макаров, которого называют сыном актера сериала «Интерны» Сергея Макарова, вернулся в Россию и вместе с защитником явился в следственные органы. Накануне суд заключил его под стражу.
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