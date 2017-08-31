После крупного пожара в Ростове-на-Дону возбудили новое уголовное дело

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

«По факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают «занесение постороннего источника зажигания».