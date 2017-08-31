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09:26 (мск), источник: РИА Новости

После крупного пожара в Ростове-на-Дону возбудили новое уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 авг — РИА Новости. Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества возбудили после крупного пожара в центре Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

«По факту возгорания жилых домовладений на улице Нижегородской города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — говорится в сообщении.

Ранее было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Как заявили в ГУМЧС по региону, основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают «занесение постороннего источника зажигания».

Также сообщается, что в ГУ МВД России по Ростовской области создана следственно-оперативная группа по расследованию причин пожара. В настоящее время опрошено более 380 потерпевших. Среди возможных версий следователями рассматриваются варианты «как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор», в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риэлторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки.

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