В Казани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших у вкладчиков 46 млн рублей

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что в 2014 году соучастники организовали финансовую пирамиду. Они обещали вкладчикам выплату высоких процентов. Однако злоумышленники не выполнили свои обещания и скрылись.

— В результате 186 вкладчикам был причинен ущерб на сумму более 46 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, суд приговорил директора компании к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, менеджера — к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей.