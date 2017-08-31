Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи
Ливни и смерчи возможны в городе до конца суток.
Ливни и смерчи возможны в городе до конца суток.
В связи с резким ухудшением погоды в Сочи действует штормовое предупреждение. До конца сегодняшних суток на курорте возможен шквалистый ветер и сильные ливни. Гостям и жителям города спасатели рекомендуют отказаться от личного транспорта.
«В этот период также возможно формирование смерчей над морем, резкие подъемы уровня рек, сход селей. Все городские службы переведены на усиленный режим работы», — сообщает
В случаи возникновения ЧС, спасатели рекомендуют звонить с мобильного телефона по номеру 010. Звонок бесплатный.