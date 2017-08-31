Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
В петербургской больнице потеряли пожилую пациентку
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Стало известно, почему Трамп свернул проект в Москве
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Отпою быстро и дорого: кто воюет с РПЦ за рынок ритуальных услугО незаконном бизнесе «отпевал» и том, как не попасться на их крючок
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
В Киеве рассказали о новой тактике ополчения против ВСУ — СМИ
Тело в ажуре: Глюкоза в откровенном виде - СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
10В Саудовской Аравии начался Хадж
09:39 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Сочи

Ливни и смерчи возможны в городе до конца суток.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 83% 760 мм рт. ст. 3 м/с

В связи с резким ухудшением погоды в Сочи действует штормовое предупреждение. До конца сегодняшних суток на курорте возможен шквалистый ветер и сильные ливни. Гостям и жителям города спасатели рекомендуют отказаться от личного транспорта.

«В этот период также возможно формирование смерчей над морем, резкие подъемы уровня рек, сход селей. Все городские службы переведены на усиленный режим работы», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В случаи возникновения ЧС, спасатели рекомендуют звонить с мобильного телефона по номеру 010. Звонок бесплатный.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Антонов: Россия заинтересована в нормализации отношений с США
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Группа туристов из Москвы пропала в горах Забайкалья
Спорт
Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
«Пока все дома» будет выходить на канале «Россия 1» В сетке вещания канала с пометкой «премьера» появилась информация о выходе в эфир передачи, ранее закрытой на «Первом»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь