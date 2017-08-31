В Ростовской области зафиксировали три новых случая туляремии

Как рассказал директор Волгодонского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Олег Бакунец, возбудителя туляремии выявили у клещей в Азовском и Верхнедонском районах, окрестностях ростовского аэропорта, а также у летучей мыши, которую поймали в Азовском районе.

Помимо этого, активными очагами распространения данной болезни являются степи Сальского, Пролетарского и Целинского районов Ростовской области, а также пойменно-болотные очаги в дельте реки Дон.