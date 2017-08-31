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09:40 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростовской области зафиксировали три новых случая туляремии

В Ростовской области зафиксированы три новых случая поражением туляремией: в Ростове-на-Дону, Целинском и Волгодонском районах области.

Как рассказал директор Волгодонского филиала Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Олег Бакунец, возбудителя туляремии выявили у клещей в Азовском и Верхнедонском районах, окрестностях ростовского аэропорта, а также у летучей мыши, которую поймали в Азовском районе.

Помимо этого, активными очагами распространения данной болезни являются степи Сальского, Пролетарского и Целинского районов Ростовской области, а также пойменно-болотные очаги в дельте реки Дон.

Туляремия является острым инфекционном заболеванием животных и человека с поражением лимфатических узлов и кожных покровов. Оно передается через укусы комаров, клещей, слепней, а также через контакт с больным животным, инфицированные продукты. Как говорят медики, наиболее эффективно от туляремии защищаться с помощью вакцинации: прививка защищает человека 5 лет.

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