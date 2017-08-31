ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев
(Город Казань KZN.RU, 31 августа). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев
В 20.00 напротив дома № 4/1 по ул. Липатова водитель наехал на 30-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правого бедра.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.
Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 127 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими — наезд на пешехода и 2 столкновения транспортных средств. В результате 4 участника ДТП — пешеход, 2 пассажира и водитель — получили травмы различной степени тяжести.