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09:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев ДТП

(Город Казань KZN.RU, 31 августа). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30 августа.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В 20.00 напротив дома № 4/1 по ул. Липатова водитель наехал на 30-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правого бедра.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 127 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими — наезд на пешехода и 2 столкновения транспортных средств. В результате 4 участника ДТП — пешеход, 2 пассажира и водитель — получили травмы различной степени тяжести.

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