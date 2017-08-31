В Казани легковушка столкнулась с «КамАЗом»: две девушки получили травмы
Две девушки получили травмы в результате ДТП с «КамАЗом», сообщает
Две девушки получили травмы в результате ДТП с «КамАЗом», сообщает
Авария произошла в 3.40 30 августа напротив дома № 79 по ул.
По предварительным данным, 28-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого сидел 60-летний водитель.
В результате ДТП 23-летняя пассажирка легковушки получила ушибы головы и носа, 20-летняя девушка была госпитализирована с ушибом головы, закрытым переломом грудины и растяжением сустава.