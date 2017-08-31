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09:45 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани легковушка столкнулась с «КамАЗом»: две девушки получили травмы

Две девушки получили травмы в результате ДТП с «КамАЗом», сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Источник: Аргументы и факты

Авария произошла в 3.40 30 августа напротив дома № 79 по ул. Ново-Давликеевской.

По предварительным данным, 28-летний водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», за рулем которого сидел 60-летний водитель.

В результате ДТП 23-летняя пассажирка легковушки получила ушибы головы и носа, 20-летняя девушка была госпитализирована с ушибом головы, закрытым переломом грудины и растяжением сустава.

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