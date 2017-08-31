Дело хабаровских живодерок получит продолжение

Источник: Губерния онлайн

Приговор хабаровским живодеркам должен вступить в силу во вторник, 5 августа. У осужденных и их представителей остались считанные дни, чтобы обжаловать решение суда. Вне зависимости от действий самих девушек и их защитников скандальное дело получит продолжение: адвокат потерпевших уже подготовил апелляционную жалобу и на днях подаст ее в суд. Одной апелляции от любой из сторон будет достаточно для того, чтобы отсрочить поездку в колонию для Алины и Алены, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что жительниц Хабаровска Алену Савченко и Алину Орлову обвиняли в жестоком обращении с животными и в разбое. Помимо этого, Алену судили за унижение человеческого достоинства и оскорбление чувств верующих. 25 августа суд вынес им обвинительный приговор. Савченко получила четыре года и три месяца, а Орлова — три года и 10 дней в колонии общего режима. За издевательства над животными им назначили принудительные работы.

Помощник председателя Индустриального районного суда подтвердил, что пока апелляционных жалоб и ходатайств не поступало ни от осужденных, ни от потерпевших.

В ближайшее время оспорить приговор собирается адвокат Яков Пушкарев, который представляет семью, по незнанию отдавшую живодеркам щенка.

«Во время судебного производства мы были согласны с позицией гособвинителей, которые для Савченко требовали семи с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а для Орловой — шесть. Я как представитель потерпевшей стороны буду требовать более сурового наказания по всем статьям, и за жестокое обращение с животными в частности», — рассказал Яков Пушкарев.