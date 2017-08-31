Следователи возбудили второе уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом под Красноярском, в результате которого погибли четыре человека.

Авария произошла вечером 18 августа на 850 км трассы Р-255 «Сибирь» в Березовском районе. По данным ГИБДД, 43-летний водитель микроавтобуса Hyundai Grand Starex при осуществлении междугородной перевозки по маршруту «Красноярск-Кодинск» допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем Honda Freed. В результате аварии три пассажира автобуса — 33-летняя женщина, 27-летний парень и 62-летний мужчина — скончались на месте. Еще одна 53-летняя женщина умерла в больнице. Три человека находились в больнице с травмами различной степени тяжести.

По данному факту сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкции статьи предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что перевозка была нелегальной. Перед началом движения водитель не проходил медосмотр, а микроавтобус — техосмотр. К тому же, мужчина не являлся владельцем автобуса и не был вписан в страховку. Также не застрахованы были жизни самих пассажиров.