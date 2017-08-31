На юге Челябинской области полицейские выкосили конопляное поле
В Первомайском сельском поселении (Агаповский район, Челябинская область) полиция уничтожила поле дикорастущей конопли площадью 630 квадратных метров.
В Первомайском сельском поселении (Агаповский район, Челябинская область) полиция уничтожила поле дикорастущей конопли площадью 630 квадратных метров.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД по Челябинской области, с травой, служащей сырьем для производства марихуаны, стражи порядка расправились в рамках операции «Мак-2017».
Всего в Агаповском районе выявили 13 очагов произрастания конопли — все были ликвидированы.