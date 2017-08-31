Сотрудника транспортной полиции подозревают в попытке мошенничества на Дону

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый встретился с мужчиной, у которого изъяли наркотики, и ввел его в заблуждение, пообещав за 150 тыс. рублей помочь ему избежать постановки на учет в наркодиспансер, а также оказать содействие в избрании для него наказания в виде штрафа.