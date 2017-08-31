Сотрудника транспортной полиции подозревают в попытке мошенничества на Дону
Дознаватель транспортной полиции подозревается в попытке мошенничества, сообщает
Дознаватель транспортной полиции подозревается в попытке мошенничества, сообщает
По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый встретился с мужчиной, у которого изъяли наркотики, и ввел его в заблуждение, пообещав за 150 тыс. рублей помочь ему избежать постановки на учет в наркодиспансер, а также оказать содействие в избрании для него наказания в виде штрафа.
После передачи денег незаконные действия полицейского пресекли правоохранители.
В настоящее время в отношении дознавателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).