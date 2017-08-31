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15:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сотрудника транспортной полиции подозревают в попытке мошенничества на Дону

Дознаватель транспортной полиции подозревается в попытке мошенничества, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в июле 2017 года подозреваемый встретился с мужчиной, у которого изъяли наркотики, и ввел его в заблуждение, пообещав за 150 тыс. рублей помочь ему избежать постановки на учет в наркодиспансер, а также оказать содействие в избрании для него наказания в виде штрафа.

После передачи денег незаконные действия полицейского пресекли правоохранители.

В настоящее время в отношении дознавателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

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