Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой

По его словам, дело было возбуждено в конце августа по статье 124 Уголовного кодекса РФ — «Неоказание помощи больному». Антон Салеев также добавил, что в Московский районный суд направлен иск к больнице о возмещении морального вреда в связи со смертью Клавдии Кузьминой на сумму 1 млн рублей. «Ту сумму, которую присудит суд, заявители намерены направить в благотворительный фонд “Крылья жизни”, который помогает больным детям», — рассказал адвокат.

Напомним, что Клавдия Кузьмина попала в урологическое отделение городской больницы № 30 31 марта 2017 года. Ночью она пошла в туалет, где по неясным причинам упала в обморок и при падении ударилась головой о выступающий край эмалированного поддона душевой кабины. По словам внуков пенсионерки, получившую травму женщину осмотрели только на утро следующего дня, а 3 апреля Клавдия Кузьмина умерла в реанимации, не приходя в сознание.