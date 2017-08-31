Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Ксению Собчак возмутило сделанное тайком видео ее сына
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
44-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини – СМИ
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
10:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой

Полиция возбудила уголовное дело по факту смерти получившей травму в больнице пожилой нижегородки Клавдии Кузьминой. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил управляющий партнер юридической фирмы «Назаров и Салеев» Антон Салеев, представляющий интересы семьи Клавдии Кузьминой, 31 августа 2017 года.

По его словам, дело было возбуждено в конце августа по статье 124 Уголовного кодекса РФ — «Неоказание помощи больному». Антон Салеев также добавил, что в Московский районный суд направлен иск к больнице о возмещении морального вреда в связи со смертью Клавдии Кузьминой на сумму 1 млн рублей. «Ту сумму, которую присудит суд, заявители намерены направить в благотворительный фонд “Крылья жизни”, который помогает больным детям», — рассказал адвокат.

Напомним, что Клавдия Кузьмина попала в урологическое отделение городской больницы № 30 31 марта 2017 года. Ночью она пошла в туалет, где по неясным причинам упала в обморок и при падении ударилась головой о выступающий край эмалированного поддона душевой кабины. По словам внуков пенсионерки, получившую травму женщину осмотрели только на утро следующего дня, а 3 апреля Клавдия Кузьмина умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что внуки Клавдии Кузьминой оспаривают в прокуратуре отказ МВД в возбуждении дела по факту её смерти. 14 июля 2017 года прокуратура Московского района признала необоснованным этот отказ. 15 августа 2017 года Антон Салеев заявил о пропаже материалов дела по факту смерти Клавдии Кузьминой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь