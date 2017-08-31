Рядом с пассажирским автобусом в турецком Измире взорвалась бомба

Причиной взрыва в турецком Измире могла стать заложенная на пути следования пассажирского автобуса бомба, сообщает «Доган». По уточненным данным агентства, взрывное устройство находилось не внутри автобуса, а в непосредственной близости от него — в мусорном контейнере у дороги. Когда транспорт поравнялся с контейнером, бомба сдетонировала. В момент взрыва в салоне автобуса находилось немного людей. Информации о пострадавших пока нет.