Рядом с пассажирским автобусом в турецком Измире взорвалась бомба

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел около служебного пассажирского автобуса в турецком городе Измир, информирует ТАСС со ссылкой на агентство «Доган».
Инцидент произошел в уезде Буджа около 7.40.
Причиной взрыва в турецком Измире могла стать заложенная на пути следования пассажирского автобуса бомба, сообщает «Доган». По уточненным данным агентства, взрывное устройство находилось не внутри автобуса, а в непосредственной близости от него — в мусорном контейнере у дороги. Когда транспорт поравнялся с контейнером, бомба сдетонировала. В момент взрыва в салоне автобуса находилось немного людей. Информации о пострадавших пока нет.
На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.