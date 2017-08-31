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09:51 (мск), источник: БЕЛТА

Рядом с пассажирским автобусом в турецком Измире взорвалась бомба

Причиной взрыва в турецком Измире могла стать заложенная на пути следования пассажирского автобуса бомба, сообщает «Доган». По уточненным данным агентства, взрывное устройство находилось не внутри автобуса, а в непосредственной близости от него — в мусорном контейнере у дороги.

Источник: БЕЛТА

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел около служебного пассажирского автобуса в турецком городе Измир, информирует ТАСС со ссылкой на агентство «Доган».

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Инцидент произошел в уезде Буджа около 7.40.

Причиной взрыва в турецком Измире могла стать заложенная на пути следования пассажирского автобуса бомба, сообщает «Доган». По уточненным данным агентства, взрывное устройство находилось не внутри автобуса, а в непосредственной близости от него — в мусорном контейнере у дороги. Когда транспорт поравнялся с контейнером, бомба сдетонировала. В момент взрыва в салоне автобуса находилось немного людей. Информации о пострадавших пока нет.

На месте происшествия работают сотрудники сил безопасности и медики. Полиция оцепила район взрыва, начаты оперативно-следственные мероприятия.

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