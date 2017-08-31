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09:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье тело могильщика нашли в выкопанной им могиле

По факту обнаружения на кладбище Боханского района тела могильщика СКР начал доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Тело 55-летнего могильщика без видимых следов смерти нашли на кладбище села Тараса. Как установили следователи, накануне трагедии потерпевший и двое его знакомых копали могилу, при этом распивая спиртное. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли. На следующий день знакомые обнаружили без признаков жизни тело приятеля в могиле.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти — переохлаждение.

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