В Приангарье тело могильщика нашли в выкопанной им могиле

Тело 55-летнего могильщика без видимых следов смерти нашли на кладбище села Тараса. Как установили следователи, накануне трагедии потерпевший и двое его знакомых копали могилу, при этом распивая спиртное. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли. На следующий день знакомые обнаружили без признаков жизни тело приятеля в могиле.