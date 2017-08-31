В Приангарье тело могильщика нашли в выкопанной им могиле
По факту обнаружения на кладбище Боханского района тела могильщика СКР начал доследственную проверку. Об этом сообщает
По факту обнаружения на кладбище Боханского района тела могильщика СКР начал доследственную проверку. Об этом сообщает
Тело 55-летнего могильщика без видимых следов смерти нашли на кладбище села Тараса. Как установили следователи, накануне трагедии потерпевший и двое его знакомых копали могилу, при этом распивая спиртное. После того, как потерпевший уснул, мужчины оставили его на земле и ушли. На следующий день знакомые обнаружили без признаков жизни тело приятеля в могиле.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительная причина смерти — переохлаждение.