В Уфе ищут 24-летнего Рамзиля Габидуллина, он ушел на работу и не вернулся
В Уфимском районе пропал 24-летний Рамзиль Габидуллин.
В Уфимском районе пропал 24-летний Рамзиль Габидуллин.
Утром в понедельник, 28 августа, ушел на работу, но домой не вернулся. Ориентировки распространились в соцсетях.
Известно, что молодой человек проживает в ленинском районе, поселке Козарез. Работает в автосервисе, который находится в Нижегородке. В день исчезновения он отпросился у начальства, чтобы уйти пораньше, с тех пор его никто не видел.
— Он никогда так не пропадал, если и уходил, то всегда предупреждал. Проблем с алкоголем у него нет, не представляю, куда он мог пропасть, — рассказывает двоюродный брат Рамзиля Айдар Ахмеров.
Если вы знаете о его местонахождении, просьба позвонить по номеру 89871392977 — Айдар.