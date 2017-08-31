В Уфе ищут 24-летнего Рамзиля Габидуллина, он ушел на работу и не вернулся

Источник: Proufu.ru

Утром в понедельник, 28 августа, ушел на работу, но домой не вернулся. Ориентировки распространились в соцсетях.

Известно, что молодой человек проживает в ленинском районе, поселке Козарез. Работает в автосервисе, который находится в Нижегородке. В день исчезновения он отпросился у начальства, чтобы уйти пораньше, с тех пор его никто не видел.

— Он никогда так не пропадал, если и уходил, то всегда предупреждал. Проблем с алкоголем у него нет, не представляю, куда он мог пропасть, — рассказывает двоюродный брат Рамзиля Айдар Ахмеров.