В Ростове-на-Дону полиция допросила риелторов по делу о крупном пожаре

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В полиции создали следственно-оперативную группу по расследованию причин пожара. Опрошено более 380 потерпевших. Следователи рассматривают несколько версий пожара: техногенную, человеческий фактор.

«В ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риэлторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю, из риэлторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Предварительно установлено место очага пожара — там находятся заброшенные постройки. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества) продолжается.

Как сообщали Юга.ру, в правоохранительных органах считают, что частный сектор в районе Театрального спуска могли поджечь сразу в нескольких местах. Начальник Главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков заявил, что основная версия возгорания — занесение постороннего источника зажигания.