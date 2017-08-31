В Краснодаре информация о минировании здания администрации Карасунского округа оказалась ложной

Краснодар. 31 авг. — Новая Кубань. В среду около 5 часов вечера в полицию краевой столицы поступило сообщение, что здание администрации Карасунского округа на улице Селезнева заминировано.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и кинолог с собакой. Территория была оцеплена. Эвакуацию людей проводить не пришлось, так как в здании в конце рабочего дня уже никого не было.