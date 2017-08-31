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11:58 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре информация о минировании здания администрации Карасунского округа оказалась ложной

Правоохранители не нашли на месте происшествия подозрительных предметов.

Краснодар. 31 авг. — Новая Кубань. В среду около 5 часов вечера в полицию краевой столицы поступило сообщение, что здание администрации Карасунского округа на улице Селезнева заминировано.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и кинолог с собакой. Территория была оцеплена. Эвакуацию людей проводить не пришлось, так как в здании в конце рабочего дня уже никого не было.

После тщательного осмотра территории полицейские не нашли подозрительных предметов. В 19:00 оцепление было снято, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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