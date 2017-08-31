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10:14 (мск), источник: Новый Калининград

Очевидцы: под Гвардейском столкнулись «Рено» и «Мерседес». Есть жертвы

В Калининградской области на трассе «Калининград — Гусев» утром в четверг произошло ДТП, сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

Под Гвардейском столкнулись «Рено» и «Мерседес», «Мерседес» вылетел с трассы. Оба автомобиля сильно повреждены. Как сообщают очевидцы, есть жертвы.

Получить оперативно комментарий в ГИБДД не удалось, подробности выясняются.

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