Очевидцы: под Гвардейском столкнулись «Рено» и «Мерседес». Есть жертвы
В Калининградской области на трассе «Калининград — Гусев» утром в четверг произошло ДТП, сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
В Калининградской области на трассе «Калининград — Гусев» утром в четверг произошло ДТП, сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
Под Гвардейском столкнулись «Рено» и «Мерседес», «Мерседес» вылетел с трассы. Оба автомобиля сильно повреждены. Как сообщают очевидцы, есть жертвы.
Получить оперативно комментарий в ГИБДД не удалось, подробности выясняются.