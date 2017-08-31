В Кишиневе с поличным задержали рэкетиров-вымогателей
Двое мужчин пытались вымогать у одного из руководителей строительного магазина крупную сумму денег. В противном случае, как заверяли они, строймаг ожидают серьезные проблемы.
Двое мужчин пытались вымогать у одного из руководителей строительного магазина крупную сумму денег. В противном случае, как заверяли они, строймаг ожидают серьезные проблемы.
Ранее преступникам уже удалось заполучить 30 тысяч леев, спустя небольшое время они вновь связались с менеджером магазина, потребовав у того 20 тысяч леев. Не вытерпев такого шантажа мужчина обратился в полицию, пишет
Преступников поймали во время передачи денег. Ими оказались 28 и 32-летние уроженцы Ставчен. В результате обысков по месту жительства были найдены и ранее полученные деньги.
Вымогатели арестованы до вынесения решения суда.