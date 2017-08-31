В Краснодаре возбудили дело из-за наезда машины на остановку с людьми

По информации краевого ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю, вечером в среду на четвертом километре автодороги «Краснодар — Ейск» 17-летний краснодарец, находившийся за рулем Nissan, допустил столкновение со встречным автомобилем Kia (им управлял местный житель 1981 года рождения). После столкновения Nissan «допустил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди».

По данным ведомства, в аварии от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир Nissan (он находился на переднем сиденье). Оба водителя, пассажиры Nissan — 29-летний житель Кореновского района и 17-летняя краснодарка — а также два пешехода, находившиеся в момент аварии на остановке, доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.