В Краснодаре возбудили дело из-за наезда машины на остановку с людьми
Следственное управлением УМВД России по городу Краснодару начало расследование причин массового ДТП, в котором пострадало шесть человек, один погиб.
Следственное управлением УМВД России по городу Краснодару начало расследование причин массового ДТП, в котором пострадало шесть человек, один погиб.
По информации краевого ведомства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как сообщает
По данным ведомства, в аварии от полученных травм на месте скончался 19-летний пассажир Nissan (он находился на переднем сиденье). Оба водителя, пассажиры Nissan — 29-летний житель Кореновского района и 17-летняя краснодарка — а также два пешехода, находившиеся в момент аварии на остановке, доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.
Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.