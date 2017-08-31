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10:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Супермаркет Spar горел в микрорайоне Юбилейный в Иркутске

В результате пожара повреждены товарно-материальные ценности на площади 10 кв. метров, закопчено подвальное помещение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пожар произошел подвальном помещении в здании супермаркета Spar в микрорайоне Юбилейный Иркутска сегодня утром, 31 сентября. Причина пожара, виновное лицо, ущерб — устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения из вентиляционной шахты шел густой черный дым. 10 человек эвакуировались из магазина самостоятельно.

«Пожар потушили в течение 17 минут. Привлекались одна автоцистерна и один пожарно-спасательный автомобиль, а также девять человек. Работало два звена газодымозащитной службы», — отметили в ведомстве.

В результате пожара повреждены товарно-материальные ценности на площади 10 кв. метров, закопчено подвальное помещение.

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