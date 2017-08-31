Супермаркет Spar горел в микрорайоне Юбилейный в Иркутске
В результате пожара повреждены
В результате пожара повреждены
Пожар произошел подвальном помещении в здании супермаркета Spar в микрорайоне Юбилейный Иркутска сегодня утром, 31 сентября. Причина пожара, виновное лицо, ущерб — устанавливаются. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На момент прибытия первого подразделения из вентиляционной шахты шел густой черный дым. 10 человек эвакуировались из магазина самостоятельно.
«Пожар потушили в течение 17 минут. Привлекались одна автоцистерна и один
В результате пожара повреждены