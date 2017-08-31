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10:47 (мск), источник: Новости Перми

В Ленинградской области погиб житель Пермского края

В ночь на 29 августа во Всеволожском районе из окна 20-ого этажа выпал мужчина. При установлении личности выяснилось, что это 28-летний уроженец Чайковского.

Как сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранителей, тело мужчины было найдено около трех часов ночи под окнами дома № 9 по улице Флотской в Новодевяткино. В метре от погибшего обнаружили очки.

По предварительной версии, прикамец выпал из окна 20-го этажа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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