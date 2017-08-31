В Ленинградской области погиб житель Пермского края
В ночь на 29 августа во Всеволожском районе из окна 20-ого этажа выпал мужчина. При установлении личности выяснилось, что это 28-летний уроженец Чайковского.
В ночь на 29 августа во Всеволожском районе из окна 20-ого этажа выпал мужчина. При установлении личности выяснилось, что это 28-летний уроженец Чайковского.
Как сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранителей, тело мужчины было найдено около трех часов ночи под окнами дома № 9 по улице Флотской в Новодевяткино. В метре от погибшего обнаружили очки.
По предварительной версии, прикамец выпал из окна 20-го этажа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.