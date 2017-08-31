Суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэру Тайшетского района Приангарья

Источник: IrkutskMedia.ru

Суд продлил до 4 ноября срок нахождения под домашним арестом бывшего мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Тайшетского городского суда.

Напомним, Александр Величко был задержан в начале февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он якобы незаконно оформил в собственность артезианские скважины. Весной 2017-го Иркутской областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому Александру Величко. Апелляционную жалобу его адвоката не удовлетворили.