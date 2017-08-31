Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ожидающая казни россиянка написала прощальное письмо
5 вещей, которые бесят гинекологов в пациентках
Самые многодетные отцы в мировой истории
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Или санкции, или война»: посол США о политике в отношении РФ
Порошенко вызвал отторжение у лидеров ЕС - эксперт
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает – СМИ
44-летняя Высоцкая показала фигуру в бикини – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
11:33 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае задержали водителя без прав с мигрантами в кузове

Фургон был не оборудован для перевозки пассажиров.

В Канском районе дорожные полицейские обнаружили в грузовом фургоне «Мерседес», не оборудованном для перевозки пассажиров 25 человек, среди них были дети. Об этом сообщают в ГИБДД по Красноярскому краю.

В машине были мигранты, которые ехали от границы с Казахстаном в сторону Бурятии. При проверке документов выяснилось, что у мужчина уже год, как отобрали права за то, что сел за руль в пьяном виде.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мёд без «дёгтя». Как не ошибиться при выборе мёда
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Умерла Людмила Рюмина
Суд признал реорганизацию «Башнефти» способом вывода активов
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Полиция не стала заводить дело о «спаивании» погибшего мальчика
Для популяризации выборов ЦИК предложили использовать мемы
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-дансв новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
«Синдром Сансы Старк»: женщина, которая потеряла себя Она совершает ошибки, которые делают ее несчастнее, слабее, и в итоге перестает понимать, кто она, зачем живет и почему ей так плохо
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь