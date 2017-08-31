В Красноярском крае задержали водителя без прав с мигрантами в кузове

В Канском районе дорожные полицейские обнаружили в грузовом фургоне «Мерседес», не оборудованном для перевозки пассажиров 25 человек, среди них были дети. Об этом сообщают в ГИБДД по Красноярскому краю.

В машине были мигранты, которые ехали от границы с Казахстаном в сторону Бурятии. При проверке документов выяснилось, что у мужчина уже год, как отобрали права за то, что сел за руль в пьяном виде.