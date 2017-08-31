Едут саперы: из суда Центрального района Челябинска эвакуировали сотрудников
Экстренные службы перекрыли улицу Коммуны.
Экстренные службы перекрыли улицу Коммуны.
Силовики перекрыли улицу Коммуны в Челябинске
Сегодня, 31 августа, около 12.10 в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного подозрительного предмета у здания на Коммуны, 87, где расположен Центральный райсуд. В целях антитеррористической безопасности на место незамедлительно выехали все экстренные службы. Сотрудников суда эвакуировали, здание оцепили, а улицу перекрыли.
«На место выехала
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что на Коммуны силовики проводят мероприятие, о результатах обещали сообщить позднее.