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11:12 (мск), источник: dostup1.ru

Едут саперы: из суда Центрального района Челябинска эвакуировали сотрудников

Экстренные службы перекрыли улицу Коммуны.

Силовики перекрыли улицу Коммуны в Челябинске из-за обнаружения подозрительного предмета у здания Центрального райсуда — на место выехали саперы Росгвардии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 31 августа, около 12.10 в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного подозрительного предмета у здания на Коммуны, 87, где расположен Центральный райсуд. В целях антитеррористической безопасности на место незамедлительно выехали все экстренные службы. Сотрудников суда эвакуировали, здание оцепили, а улицу перекрыли.

«На место выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области. Проводится обследование территории», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили, что на Коммуны силовики проводят мероприятие, о результатах обещали сообщить позднее.

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