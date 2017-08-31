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11:07 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани BMW после ДТП с пнем рухнул в озеро Кабан: погиб пассажир

В Казани на Фермском шоссе накануне погиб пассажир BMW, который вылетел в озеро Верхний Кабан после столкновения с пнем, об этом сообщает телеканал «Эфир».

По предварительным данным, в 15:30 20-летний водитель BMW, пытаясь не задеть мотоцикл Yamaha, который его обгонял, резко повернул руль влево, в результате врезавшись в расположенный на склоне водоема пень большого дерева и вылетев в озеро.

В водоеме иномарка опрокинулась на крышу и затонула — глубина в этом месте составляла примерно 2 метра. Водитель, получивший небольшие травмы, сумел выбраться сам, а пассажира, на чью сторону пришлась вся сила удара, вовремя вытащить помешала заблокированная дверь. В результате от полученных травм он скончался уже в больнице. 23-летний байкер в ДТП не пострадал.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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