В Казани BMW после ДТП с пнем рухнул в озеро Кабан: погиб пассажир
В Казани на Фермском шоссе накануне погиб пассажир BMW, который вылетел в озеро Верхний Кабан после столкновения с пнем, об этом сообщает телеканал «Эфир».
В Казани на Фермском шоссе накануне погиб пассажир BMW, который вылетел в озеро Верхний Кабан после столкновения с пнем, об этом сообщает телеканал «Эфир».
По предварительным данным, в 15:30 20-летний водитель BMW, пытаясь не задеть мотоцикл Yamaha, который его обгонял, резко повернул руль влево, в результате врезавшись в расположенный на склоне водоема пень большого дерева и вылетев в озеро.
В водоеме иномарка опрокинулась на крышу и затонула — глубина в этом месте составляла примерно 2 метра. Водитель, получивший небольшие травмы, сумел выбраться сам, а пассажира, на чью сторону пришлась вся сила удара, вовремя вытащить помешала заблокированная дверь. В результате от полученных травм он скончался уже в больнице. 23-летний байкер в ДТП не пострадал.
Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.