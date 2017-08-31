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11:19 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Ковалево»

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пешехода.

Под Петербургом неизвестный мужчина попал под колеса электрички, передает Фонтанка. Ру со ссылкой на очевидцев. Трагедия произошла около 08.20 31 августа у железнодорожной станции «Ковалево».

По словам свидетелей происшествия, пешехода сбила «Ласточка», следовавшая в город из Мельничного Ручья. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется проверка.

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