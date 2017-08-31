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11:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Сибиряк отправится в тюрьму за попытку ограбить офис микрозаймов

Мужчину осудили за разбойное нападение.

Житель Новосибирска напал на офис организации по выдаче микрозаймов, за что осужден ан 2 года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

22-летний Алексей Лащуков два года своей жизни проведет в колонии общего режима за преступление по статье «разбойное нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека». Суду удалось установить, что мужчина зашел в помещение одного из павильонов микрозаймов и там спросил об условиях выдачи займа. Затем он напал на потерпевшую с пневматикой и потребовал деньги.

Работница офиса достала 3 тысячи рублей, которые нападавший взять отказался, так как эта сумма показалась ему слишком маленькой.

Виновного задержали полицейские на месте преступления благодаря тому, что потерпевшая успела нажать кнопку тревожного вызова.

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