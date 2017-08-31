В Пермском крае мужчина признался в убийстве вдовы брата

В Пермском крае мужчина признался в убийстве вдовы своего брата. Во время ссоры он нанёс женщине и её сожителю удары топором по голове. Второй потерпевший выжил и сейчас находится в больнице.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, 25 августа 2017 года в правоохранительные органы Лысьвенского городского округа обратился мужчина. Он рассказал, что совершил убийство в одном из честных домов, расположенном в деревне Дуброво. Оперативники, которые выехали в указанное место, действительно обнаружили в доме тело 58-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что убийство произошло после ссоры. Мужчина, который признался в совершении преступления, рассказал, что убитая — жена его покойного брата. В ходе конфликта он нанёс ей и её сожителю удары топором по голове. От полученных ранений женщина скончалась на месте, а сожитель смог покинуть дом. Раненого мужчину нашли сотрудники полиции и отвезли в Лысьвенскую городскую больницу.