В Уфе экс-полицейский был взорван дистанционно — «исполнитель» был рядом

Предварительно, взрыв произошел непосредственно под водительским сиденьем. Мужчина остался жив, но у него были сильно повреждены ноги, его доставили в 22-ю больницу.

По мнению следователей, бомба в автомобиле Сергея была радиоуправляемой. Именно поэтому сейчас Следственный комитет просит сообщить о себе всех, кто вел съемку места происшествия в тот день — преступник мог попасть в объектив камеры.

«На месте происшествия были найдены фрагменты проводов и электронных плат. Дальность приема радиосигнала у специальных взрывных устройств — 200−500 метров, но если бомба была самодельной, на основе мобильного телефона, то дальность не ограничена. Исключается версия с бомбой на часовом механизме и с активацией от зажигания», — сообщил источник в правоохранительных органах.