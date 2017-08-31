В Уфе экс-полицейский был взорван дистанционно — «исполнитель» был рядом
По одной из версий, «исполнитель» покушения на
По одной из версий, «исполнитель» покушения на
Предварительно, взрыв произошел непосредственно под водительским сиденьем. Мужчина остался жив, но у него были сильно повреждены ноги, его доставили в 22-ю больницу.
По мнению следователей, бомба в автомобиле Сергея была радиоуправляемой. Именно поэтому сейчас Следственный комитет просит сообщить о себе всех, кто вел съемку места происшествия в тот день — преступник мог попасть в объектив камеры.
«На месте происшествия были найдены фрагменты проводов и электронных плат. Дальность приема радиосигнала у специальных взрывных устройств — 200−500 метров, но если бомба была самодельной, на основе мобильного телефона, то дальность не ограничена. Исключается версия с бомбой на часовом механизме и с активацией от зажигания», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее Следком обращался ко всем очевидцам с просьбой помочь в расследовании. «Для объективной проверки всех обстоятельств и версий просим граждан, снимавших место происшествия непосредственно после покушения, отправить видеозаписи на электронный адрес s_abramova@list.ru. Очевидцев просим позвонить по телефону