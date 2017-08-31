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11:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе экс-полицейский был взорван дистанционно — «исполнитель» был рядом

По одной из версий, «исполнитель» покушения на экс-полицейского Сергея Кожевникова, который в понедельник был взорван в собственном автомобиле на улице Армавирской, мог находиться неподалеку в момент взрыва.

Предварительно, взрыв произошел непосредственно под водительским сиденьем. Мужчина остался жив, но у него были сильно повреждены ноги, его доставили в 22-ю больницу.

По мнению следователей, бомба в автомобиле Сергея была радиоуправляемой. Именно поэтому сейчас Следственный комитет просит сообщить о себе всех, кто вел съемку места происшествия в тот день — преступник мог попасть в объектив камеры.

«На месте происшествия были найдены фрагменты проводов и электронных плат. Дальность приема радиосигнала у специальных взрывных устройств — 200−500 метров, но если бомба была самодельной, на основе мобильного телефона, то дальность не ограничена. Исключается версия с бомбой на часовом механизме и с активацией от зажигания», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Следком обращался ко всем очевидцам с просьбой помочь в расследовании. «Для объективной проверки всех обстоятельств и версий просим граждан, снимавших место происшествия непосредственно после покушения, отправить видеозаписи на электронный адрес s_abramova@list.ru. Очевидцев просим позвонить по телефону 8 (347) 251−14−47», — сообщили в Следкоме РБ.

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