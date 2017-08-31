Появилось видео задержания третьего участника перестрелки в Краснодаре
В сети опубликовали видео задержания третьего участника перестрелки в Краснодаре Дмитрия Карачкина.
В сети опубликовали видео задержания третьего участника перестрелки в Краснодаре Дмитрия Карачкина.
На видео задержанный подтверждает, что он Дмитрий Карачкин и говорит, что его задержали за то, что убежал, когда началась стрельба на посту полиции.
Как сообщали Юга.ру, Карачкина задержали 30 августа на улице Анапской в Славянском микрорайоне. Его подельника Никиту Медведева задержали днем ранее на хуторе Копанском. Он признался, что стрелял в полицейских.
Днем 28 августа на въезде в Краснодар полиция пыталась остановить автомобиль Toyota. Водитель стал стрелять по инспекторам, пассажиры попытались убежать, одного из них задержали, второй скрылся. Машина продолжила движение, началась погоня, завершившаяся ДТП на улице Тургенева. Водитель оставил машину и скрылся с ружьем.
Задержанным на посту оказался 26-летний Владислав Гмыря. Он возглавлял националистическую группировку «Пит Буль» и в 2010 году его осудили на шесть лет колонии строгого режима за организацию экстремистского сообщества и причинение тяжкого вреда здоровью.