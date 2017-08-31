Появилось видео задержания третьего участника перестрелки в Краснодаре

На видео задержанный подтверждает, что он Дмитрий Карачкин и говорит, что его задержали за то, что убежал, когда началась стрельба на посту полиции.

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Как сообщали Юга.ру, Карачкина задержали 30 августа на улице Анапской в Славянском микрорайоне. Его подельника Никиту Медведева задержали днем ранее на хуторе Копанском. Он признался, что стрелял в полицейских.

Днем 28 августа на въезде в Краснодар полиция пыталась остановить автомобиль Toyota. Водитель стал стрелять по инспекторам, пассажиры попытались убежать, одного из них задержали, второй скрылся. Машина продолжила движение, началась погоня, завершившаяся ДТП на улице Тургенева. Водитель оставил машину и скрылся с ружьем.