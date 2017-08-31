Под Гвардейском лоб в лоб столкнулись два автомобиля, понадобилась помощь спасателей
Под Гвардейском на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в
Под Гвардейском на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в
ДТП случилось около 7:33 в районе посёлка Пригородное.
По предварительным данным, Renault и Mercedes столкнулись лоб в лоб. Пострадали два человека. Один выбрался из автомобиля самостоятельно, другого зажало. Его пришлось доставать при помощи спасателей и сотрудников полиции.
Сейчас на месте происшествия работает