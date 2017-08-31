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11:22 (мск), источник: Клопс.ru

Под Гвардейском лоб в лоб столкнулись два автомобиля, понадобилась помощь спасателей

Под Гвардейском на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП случилось около 7:33 в районе посёлка Пригородное.

По предварительным данным, Renault и Mercedes столкнулись лоб в лоб. Пострадали два человека. Один выбрался из автомобиля самостоятельно, другого зажало. Его пришлось доставать при помощи спасателей и сотрудников полиции.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. Движение на трассе затруднено, его регулируют сотрудники ГИБДД.

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