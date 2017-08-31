В Воронежской области серийный грабитель ответит в суде за 20 нападений на старушек

Житель Саратовской области грабил старушек в Поворинском и Борисоглебском районах. Мужчина действовал во время ограблений по одному и тому же сценарию. Поздним вечером он ходил по улицам сёл и заглядывал в окна домов. Так он искал дома, где живут одинокие старушки. Выбрав жертву, преступник надевал на лицо тканевую маску с прорезями для глаз. С помощью ножа мужчина выставлял стекло из оконной рамы. Через проём он проникал в дом. Угрожая пенсионеркам, грабитель требовал деньги. Напуганные бабушки тут же отдавали ему свои сбережения.