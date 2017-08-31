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12:48 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области серийный грабитель ответит в суде за 20 нападений на старушек

Поворинский районный суд рассмотрит дело дерзкого серийного грабителя, который нападал на старушек. На его счету 20 преступлений, которые он совершил за 6 лет — с июня 2008 года по сентябрь 2014 года.

Житель Саратовской области грабил старушек в Поворинском и Борисоглебском районах. Мужчина действовал во время ограблений по одному и тому же сценарию. Поздним вечером он ходил по улицам сёл и заглядывал в окна домов. Так он искал дома, где живут одинокие старушки. Выбрав жертву, преступник надевал на лицо тканевую маску с прорезями для глаз. С помощью ножа мужчина выставлял стекло из оконной рамы. Через проём он проникал в дом. Угрожая пенсионеркам, грабитель требовал деньги. Напуганные бабушки тут же отдавали ему свои сбережения.

Преступника уже судили в Саратовской области, где он грабил бабушек в 2015 и 2016 годах. Его приговорили к 16 годам строгого режима. Теперь новый суд добавит наказание к этому сроку.

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