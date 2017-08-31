ОП проследит за ходом расследования смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

Следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.
Ситуация в Петербурге возмутительна ещё и тем, что ребёнок был взят в приемную семью. Как можно было доверить таким “родителям” малышку? И какое наказание понесут чиновники за решение, погубившее ребёнка. ОП РФ будет внимательно следить за ситуацией и добиваться ответственности всех виновных.
Диана ГурцкаяГлава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства
По ее словам, палата неоднократно поднимала проблему «так называемых отрицателей» ВИЧ.
«Наши правоохранительные, судебные органы и подразделения опеки и попечительства демонстрируют удивительную небрежность в отношении этой опасной темы. Напомню, что недавно суд в Тюмени прекратил производство по делу против матери, не лечившей свою дочь от ВИЧ-инфекции, в связи с примирением сторон. После того, как мы с секретарём ОП РФ Валерием Фадеевым обратились к Генеральному прокурору, на это судебное решение был внесён прокурорский протест», — сказала общественница.