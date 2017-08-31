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11:22 (мск), источник: РИА Новости

ОП проследит за ходом расследования смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ намерена следить за расследованием смерти 10-летней девочки с ВИЧ в Петербурге и добиваться, чтобы все виновные в этом были привлечены к ответственности, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

Источник: РИА Новости

Следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

Ситуация в Петербурге возмутительна ещё и тем, что ребёнок был взят в приемную семью. Как можно было доверить таким “родителям” малышку? И какое наказание понесут чиновники за решение, погубившее ребёнка. ОП РФ будет внимательно следить за ситуацией и добиваться ответственности всех виновных.
Диана Гурцкая
Глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства
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По ее словам, палата неоднократно поднимала проблему «так называемых отрицателей» ВИЧ.

«Наши правоохранительные, судебные органы и подразделения опеки и попечительства демонстрируют удивительную небрежность в отношении этой опасной темы. Напомню, что недавно суд в Тюмени прекратил производство по делу против матери, не лечившей свою дочь от ВИЧ-инфекции, в связи с примирением сторон. После того, как мы с секретарём ОП РФ Валерием Фадеевым обратились к Генеральному прокурору, на это судебное решение был внесён прокурорский протест», — сказала общественница.

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 ОП проследит за ходом расследования смерти девочки с ВИЧ в Петербурге
Следствие проводит проверку после смерти девочки с ВИЧ в Петербурге
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