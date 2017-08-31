ОП проследит за ходом расследования смерти девочки с ВИЧ в Петербурге

Следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной, сообщает городское ГСУСК РФ. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

Ситуация в Петербурге возмутительна ещё и тем, что ребёнок был взят в приемную семью. Как можно было доверить таким “родителям” малышку? И какое наказание понесут чиновники за решение, погубившее ребёнка. ОП РФ будет внимательно следить за ситуацией и добиваться ответственности всех виновных.