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12:35 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске по факту ДТП с погибшей 4-летней девочкой завели уголовное дело

Мера пресечения для подозреваемого пока не избрана.

Братские полицейские возбудили уголовное дело против 19-летнего водителя, который в нетрезвом виде на чужом автомобиле насмерть сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ближайшее время в отношении братчанина судом изберут меру пресечения на время следствия.

Напомним, что смертельная авария произошла 30 августа в жилом районе Порожский в Братске. Под колесами автомобиля Toyota RAV-4 оказалась 4-летняя девочка, к оторая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель скрылся с места ДТП, но его вскоре задержали.

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