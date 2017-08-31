В Братске по факту ДТП с погибшей 4-летней девочкой завели уголовное дело
Мера пресечения для подозреваемого пока не избрана.
Мера пресечения для подозреваемого пока не избрана.
Братские полицейские возбудили уголовное дело против 19-летнего водителя, который в нетрезвом виде на чужом автомобиле насмерть сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщает
В ближайшее время в отношении братчанина судом изберут меру пресечения на время следствия.
Напомним, что смертельная авария произошла 30 августа в жилом районе Порожский в Братске. Под колесами автомобиля Toyota RAV-4 оказалась 4-летняя девочка, к оторая от полученных травм скончалась в больнице. Водитель скрылся с места ДТП, но его вскоре задержали.