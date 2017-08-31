В Братске по факту ДТП с погибшей 4-летней девочкой завели уголовное дело

Братские полицейские возбудили уголовное дело против 19-летнего водителя, который в нетрезвом виде на чужом автомобиле насмерть сбил 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ближайшее время в отношении братчанина судом изберут меру пресечения на время следствия.