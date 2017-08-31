13 человек спаслись при пожаре в двухэтажном доме в Тайшете Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

13 человек самостоятельно эвакуировались при пожаре двухэтажного дома на улице Пушкина в Тайшете Иркутской области сегодня утром, 31 августа. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В 7.30 утра поступило сообщение о пожаре двухэтажного дома по улице Пушкина, 25.

— На момент прибытия огнеборцев горела кровля жилого дома на площади 200 кв.метров. 13 человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома. Пожарные газодымозащитной службы спасли пять человек, — отметили в ведомстве.

Ликвидировали пожар в 11.20. В его тушении было задействовано 10 единиц техники, 33 человека, из них от МЧС России шесть единиц техники и 21 человек.