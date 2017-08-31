13 человек спаслись при пожаре в двухэтажном доме в Тайшете Иркутской области
Неосторожное обращение с огнем является предварительной причиной возгорания.
Неосторожное обращение с огнем является предварительной причиной возгорания.
13 человек самостоятельно эвакуировались при пожаре двухэтажного дома на улице Пушкина в Тайшете Иркутской области сегодня утром, 31 августа. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. В результате возгорания никто не пострадал. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В 7.30 утра поступило сообщение о пожаре двухэтажного дома по улице Пушкина, 25.
— На момент прибытия огнеборцев горела кровля жилого дома на площади 200 кв.метров. 13 человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома. Пожарные газодымозащитной службы спасли пять человек, — отметили в ведомстве.
Ликвидировали пожар в 11.20. В его тушении было задействовано 10 единиц техники, 33 человека, из них от МЧС России шесть единиц техники и 21 человек.
В настоящее время виновник пожара, а также ущерб от возгорания устанавливаются.