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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские подростки напились до потери сознания, подражая футболистам

ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обнаружения в бессознательном состоянии пьяных подростков 13−15 лет в одном из дворов Челябинска, сообщила РИА Новости в четверг представитель городского управления МВД Марина Талипова.

Источник: РИА Новости

Местные СМИ сообщают, что подростки играют в местной футбольной команде, и что их вдохновила прошлогодняя скандальная вечеринка с участием игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По данным местных СМИ, жильцы обнаружили четверых подростков из местной футбольной команды во дворе на детской площадке, трое из них были без сознания, последний еле держался на ногах. Им вызвали скорую помощь. Мать одного из подростков сообщила, что их впечатлило видео с прошлогодней вечеринки с кальянами и шампанским в Монте-Карло, на которой были замечены игроки сборной России по футболу Александр Кокорин и Павел Мамаев после крайне неудачного выступления команды на чемпионате Европы во Франции.

«Инцидент произошел 27 августа во дворе дома в Ленинском районе Челябинска. Трое подростков 13, 14 и 15 лет были обнаружены медиками в бессознательном состоянии, еще один мог говорить, у всех было диагностировано сильное алкогольное опьянение. По данному факту полиция Челябинска проводит проверку, а в отношении родителей подростков уже составлены административные протоколы», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что протоколы составлены за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних до 16 лет и распитие алкоголя, за это правонарушение предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей.

Талипова добавила, что эти подростки ранее не попадали в поле зрения полиции и не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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