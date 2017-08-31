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11:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

Машина снесла остановку в Челябинске, есть пострадавшие

По предварительной информации, столкнулись три автомобиля.

Автомобиль врезался в остановку транспорта в Челябинске, по предварительным данным, пострадал ребёнок, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в ГИБДД города.

Авария произошла днём 31 августа на улице Бажова недалеко от пересечения с проспектом Победы. В ГИБДД уточнили, что столкнулись как минимум три машины, число пострадавших и характер полученных ими травм уточняются.

По словам очевидцев, автомобилем управляла женщина. Фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.

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