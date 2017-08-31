Машина снесла остановку в Челябинске, есть пострадавшие
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля.
По предварительной информации, столкнулись три автомобиля.
Автомобиль врезался в остановку транспорта в Челябинске, по предварительным данным, пострадал ребёнок, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщили в ГИБДД города.
Авария произошла днём 31 августа на улице Бажова недалеко от пересечения с проспектом Победы. В ГИБДД уточнили, что столкнулись как минимум три машины, число пострадавших и характер полученных ими травм уточняются.
По словам очевидцев, автомобилем управляла женщина. Фотографиями с места происшествия горожане поделились в соцсети.