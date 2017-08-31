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11:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе найдено тело 19-летнего парня, пропавшего больше двух недель назад

Молодого человека искали больше двух недель.

Он пропал в ночь с 15 на 16 августа в селе Месягутово Дуванского района республики.

Как сообщили поисковики, молодой человек вместе с компанией друзей отдыхал на природе. Затем он решил пойти домой и направился к болоту — местность ему была хорошо знакома.

Парень хотел добраться до дома короткой дорогой, поэтому решил каким-то образом перейти водоем. В результате молодой человек утонул.

Также стало известно, что компания выпивала и погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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