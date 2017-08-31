В Уфе найдено тело 19-летнего парня, пропавшего больше двух недель назад

Он пропал в ночь с 15 на 16 августа в селе Месягутово Дуванского района республики.



Как сообщили поисковики, молодой человек вместе с компанией друзей отдыхал на природе. Затем он решил пойти домой и направился к болоту — местность ему была хорошо знакома.