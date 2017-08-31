В Уфе найдено тело 19-летнего парня, пропавшего больше двух недель назад
Молодого человека искали больше двух недель.
Молодого человека искали больше двух недель.
Он пропал в ночь с 15 на 16 августа в селе Месягутово Дуванского района республики.
Как сообщили поисковики, молодой человек вместе с компанией друзей отдыхал на природе. Затем он решил пойти домой и направился к болоту — местность ему была хорошо знакома.
Парень хотел добраться до дома короткой дорогой, поэтому решил
Также стало известно, что компания выпивала и погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.