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11:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Прокуратура Краснодарского края закрыла сайты по продаже краснокнижных животных

Прокурорская проверка выявила в Ейске два сайта, предлагающих купить редкие виды животных, которые занесены в Красную книгу.

«В частности, к реализации предлагался сокол балобан и манул (дикий кот), отнесенный в Красной книге ко 2 и 3 категориям редкости. При этом какую-либо информацию, указывающую на законность продажи животных, объявления не содержали», — сообщает прокуратура Краснодарского края.

По требованию прокуратуры суд запретил доступ к данным интернет-ресурсам и признанал размещенную информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

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