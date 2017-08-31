Прокуратура Краснодарского края закрыла сайты по продаже краснокнижных животных
Прокурорская проверка выявила в Ейске два сайта, предлагающих купить редкие виды животных, которые занесены в Красную книгу.
Прокурорская проверка выявила в Ейске два сайта, предлагающих купить редкие виды животных, которые занесены в Красную книгу.
«В частности, к реализации предлагался сокол балобан и манул (дикий кот), отнесенный в Красной книге ко 2 и 3 категориям редкости. При этом
По требованию прокуратуры суд запретил доступ к данным