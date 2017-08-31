В Несвижском районе микроавтобус насмерть сбил женщину
Водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер», совершил наезд на находившуюся на проезжей части с велосипедом женщину, которая от полученных телесных повреждений погибла на месте.
Водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер», совершил наезд на находившуюся на проезжей части с велосипедом женщину, которая от полученных телесных повреждений погибла на месте.
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе микроавтобус насмерть сбил женщину 1955 года рождения, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области Евгения Куневич.
ДТП произошло 30 августа в 21.00 на автодороге
Участие в производстве неотложного следственного действия — осмотра места происшествия — принял специалист Несвижского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. Экспертом проведена работа по фиксации и изъятию необходимых для установления обстоятельств ДТП следов и объектов.
Назначены автотехническая и