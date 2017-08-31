В Несвижском районе микроавтобус насмерть сбил женщину

ДТП произошло 30 августа в 21.00 на автодороге Осиповичи-Барановичи вблизи д. Еськовичи Несвижского района. Водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц Спринтер», совершил наезд на находившуюся на проезжей части с велосипедом женщину, которая от полученных телесных повреждений погибла на месте. Светоотражающим элементом пострадавшая обозначена не была.

Назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. По результатам производства экспертиз будут даны ответы на вопросы следствия, в том числе о причинах и времени наступления смерти, о месте наезда на пострадавшую, о техническом состоянии транспортного средства, а также о наличии неисправностей, существовавших до момента ДТП, которые и могли стать причиной трагедии. РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 2 УК Республики Беларусь.