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11:42 (мск), источник: dostup1.ru

Два челябинца обворовали 49 квартир

Они проникали в квартиры, используя «отмычки» для замков.

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в совершении 49 квартирных краж, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы областного ГУ МВД, двое ранее судимых местных жителей действовали как в группе, так и поодиночке во всех районах южноуральской столицы. Они проникали в квартиры, используя «отмычки» для замков.

«Злоумышленники похищали ювелирные изделия, бытовую, аудио- и видеотехнику, шубы, дорогостоящую парфюмерию и денежные средства. Установлена их причастность к совершению 49 эпизодов преступной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 млн рублей», — сообщили в полицейском главке.

В момент задержания, а также при проведении обыска по месту жительства подозреваемых стражи порядка изъяли часть похищенного имущества. Кроме этого, полицейские обнаружили «отмычки», ключи и детали замков.

«По фактам квартирных краж в районных отделах полиции Челябинска возбуждены дела по пунктам “а, б, в” части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание, которое грозит преступникам, лишение свободы на срок до шести лет», — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что злоумышленников задержали сотрудники уголовного розыска ОП «Советский». Один из них помещен под стражу, второй отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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