Иркутянина, упавшего в шахту лифта заброшенного здания, спасли

Полицейский и бригада аварийно-спасательной службы спасли жизнь иркутянину, упавшему в шахту лифта заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

К правоохранителям обратились иркутяне, заметившие мужчину на крыше заброшенного здания на улице Лермонтова. На месте происшествия полицейские нашли горожанина в неадекватном состоянии возле пустующей шахты лифта. Психолог, лейтенант полиции Ирина Кошкина поддержала диалог с мужчиной, пока спасатели развернули куб жизни.

Во время разговора с психологом иркутянина споткнулся и упал вниз на куб. Мужчина никаких травм не получил. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.