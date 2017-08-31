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13:36 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутянина, упавшего в шахту лифта заброшенного здания, спасли

Мужчина никаких повреждений не получил.

Полицейский и бригада аварийно-спасательной службы спасли жизнь иркутянину, упавшему в шахту лифта заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

К правоохранителям обратились иркутяне, заметившие мужчину на крыше заброшенного здания на улице Лермонтова. На месте происшествия полицейские нашли горожанина в неадекватном состоянии возле пустующей шахты лифта. Психолог, лейтенант полиции Ирина Кошкина поддержала диалог с мужчиной, пока спасатели развернули куб жизни.

Во время разговора с психологом иркутянина споткнулся и упал вниз на куб. Мужчина никаких травм не получил. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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