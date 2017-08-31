Воронежский облсуд отказался отпустить дочь главы районной администрации из СИЗО
Любовь Овчинникову обвиняют в мошенничестве с землей.
Любовь Овчинникову обвиняют в мошенничестве с землей.
Воронежский областной суд не отпустил
Любовь Овчинникова стала главным фигурантом дела о мошенничестве с землей (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях с землей инвалидов несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики предполагают, что наделов земли могло быть гораздо больше — до 100 участков.
По информации источника РИА «Воронеж», сообщники действовали по классической схеме мошенничества с землей инвалидов (подобные дела возбуждали и в других регионах России). Они находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.
Ленинский райсуд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО, хотя за нее предлагали залог в 1 млн рублей. Такое решение суд принял в в понедельник, 21 августа.
Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.
Если вину Овчинниковой докажут, ей грозит до 6 лет лишения свободы.