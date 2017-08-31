Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый план Германии: Кремль будет побежден безвизом - СМИ
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Актриса из "Реальных пацанов" рассказала, как быть в форме
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сын Никулина рассказал о затаенной на отца обиде – СМИ
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
СМИ: ведущему «Пока все дома» может грозить тюрьма
Кобзон о Задорнове: Он умирает
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
12:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд отказался отпустить дочь главы районной администрации из СИЗО

Любовь Овчинникову обвиняют в мошенничестве с землей.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский областной суд не отпустил из-под стражи попавшую под следствие дочь главы администрации Новоусманского района Владимира Чернышова — Любовь Овчинникову в четверг, 31 августа. Женщина просила изменить ей меру пресечения на более мягкую. Суд отказал ей и оставил в СИЗО на 2 месяца — до 16 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал пресс-секретарь суда Лада Петина.

Любовь Овчинникова стала главным фигурантом дела о мошенничестве с землей (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, группа лиц присвоила несколько участков с помощью сотрудников администрации района. Сообщники получили на махинациях с землей инвалидов несколько миллионов рублей. Пока в деле фигурируют 10 участков, но силовики предполагают, что наделов земли могло быть гораздо больше — до 100 участков.

По информации источника РИА «Воронеж», сообщники действовали по классической схеме мошенничества с землей инвалидов (подобные дела возбуждали и в других регионах России). Они находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.
Ленинский райсуд отправил Любовь Овчинникову в СИЗО, хотя за нее предлагали залог в 1 млн рублей. Такое решение суд принял в в понедельник, 21 августа.

Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.

Если вину Овчинниковой докажут, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор сообщил о рекордном урожае в Воронежской области в 2017 году
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Эксперты назвали сильнейшие армии мира
В деле о связях Трампа с Россией появились новые показания
Избивший блогера в Парке Горького дал интервью «Пусть говорят»
Умерла Людмила Рюмина
Россияне назвали самые острые проблемы общества
Посол России в США Антонов рассказал о своей предстоящей миссии
Спорт
«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак» По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро
Авто
Встречайте: таким будет новый «Дастер» (фото и видео) Румынская Dacia решила рассекретить новое поколение кроссовера до официальной премьеры на Франкфуртском автосалоне
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Алексей Воробьев принял участие в шоу «Ты супер! Танцы» Певец станцевал брейк-данс в новом проекте канала НТВ
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
Макияж-пятиминутка на 1 сентября: для тех, кто торопится в школу Старшеклассницам, мамам первоклашек, учителям — мастер-класс по созданию модного макияжа, с которым можно и нужно появиться в школе в первый учебный день
Дети
Внучка Татьяны Васильевой заразилась вирусом Коксаки в Турции Родители 9-месячной Мирры очень хотят вернуться в Россию, прервав свое пребывание на курорте раньше срока, но не могут.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь