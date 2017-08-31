Лось и косуля погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области

Госохотнадзор призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. Только на прошлой неделе произошло сразу два ДТП с участием диких животных. В Вадском районе была сбита косуля, а в Семеновском — в результате ДТП погиб лось. Причем в обоих случаях водители с места аварии скрылись. Подобное поведение чревато для водителя серьезными последствиями в виде лишения прав или административного ареста.



Для того, чтобы избежать столкновений с диким зверем, необходимо соблюдать скоростной режим в лесных массивах, особенно на участках, где размещены специальные дорожные знаки «Дикие животные». При этом в Госохотнадзоре подчеркнули: в регионе в полтора раза уменьшилось количество ДТП с участием диких животных.