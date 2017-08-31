Трое горняков доставлены в больницу с отравлением метаном в шахте Казахстанская

«Пострадавшие доставлены в областной медицинский центр. Все трое — в сознании. Им диагностировано отравление средней степени тяжести», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Кроме того, еще один шахтер получил легкое отравление метаном, но причин для его госпитализации нет.
«Лечение шахтер, 1976 года рождения, получает амбулаторное», — сообщила Айжан Иса.
Напомним, полиция расследует уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Факт квалифицируется по части 4 статьи 156 УК «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело расследуется лишь по факту группового несчастного случая, но не в отношении каких-либо лиц.
Как сообщалось ранее, в 4 часа утра 31 августа в забое шахты «Казахстанская» компании «Арселор Миттал Темиртау», что в городе Шахтинске, произошел внезапный выброс газа метана. В компании «АрселорМиттал Темиртау» уточнили, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. 49 спасателей и 9 единиц техники задействованы в проведении работ по ликвидации аварии.
Найдены три тела рабочих спасателями военизированной аварийно-спасательной службы «ВАСС «Комір» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК. В компании рассказали подробности происшествия. Погибшие — проходчики.
«Внезапно пропала информация с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6−1−3. Оператор автоматизированной газовой защиты тут же сообщила горному диспетчеру о пропаже сведений, а также о том, что произошло повышение уровня метана на западном вентиляционном стволе шахты. Руководством шахты были незамедлительно приняты меры по прояснению ситуации — вызваны и направлены в забой два отделения военизированной аварийно-спасательной службы и горный мастер этого участка. Около шести часов утра трое проходчиков были обнаружены в данном забое без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе компании «АМТ» подробности.
Предварительная причина группового несчастного случая — внезапный выброс метана, то есть газодинамическое явление.
«Руководство и сотрудники компании разделяют боль утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. Все расходы по организации и проведению погребения компания берет на себя», — сообщили в пресс-службе.