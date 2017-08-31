Молодой человек сжег себя в продуктовом магазине (видео)

В Сосновоборске молодой человек совершил самосожжение на глазах у возлюбленной. Как сообщили в Следственном комитете, на отчаянный шаг его толкнула неразделенная любовь.

30-летний молодой человек пришел в продуктовый магазин «Радуга» (Сосновоборск, ул. Новоселов, 6а) вечером 28 августа. В этом магазине работала девушка, в которую был влюблен молодой человек, вечером была ее смена.

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Молодой мужчина хотел выяснить отношения с возлюбленной, но она отказалась с ним разговаривать. После чего парень облил себя бензином и поджег. В это время в магазине находились другие покупатели, которые не помешали молодому человеку.

«Он получил ожог 99% тела», — уточнили следователи. Сообщается, что вскоре молодой человек скончался.

Известно, что молодой мужчина приехал на заработки из Узбекистана.