В центре Красноярска мини-погрузчик порвал троллейбус (видео)
В троллейбусе травму получила женщина. Красноярцев возмутило то, что дорожники не выставили предупреждения для водителей о проведении дорожных работ.
В троллейбусе травму получила женщина. Красноярцев возмутило то, что дорожники не выставили предупреждения для водителей о проведении дорожных работ.
Женщина пострадала в аварии дорожной техники и троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Авария произошла сегодня днем в центре Красноярска на перекрестке улиц Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата. Водитель
В момент аварии в троллейбусе находились пассажиры. Медицинскую помощь 47-летней женщине врачи оказали на месте происшествия, но госпитализация ей не потребовалась.
«Где ограждение, где перекрытия, где толковые вразумительные знаки? Техника безопасности ниже нуля», — возмущаются автомобилисты. Кроме этого красноярцы задались вопросом — зачем рабочие на этом участке меняют бордюры, которые находятся в хорошем состоянии.