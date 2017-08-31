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12:37 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска мини-погрузчик порвал троллейбус (видео)

В троллейбусе травму получила женщина. Красноярцев возмутило то, что дорожники не выставили предупреждения для водителей о проведении дорожных работ.

Женщина пострадала в аварии дорожной техники и троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня днем в центре Красноярска на перекрестке улиц Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата. Водитель мини-погрузчика «Бобкэт», который убирал на центральной улице бордюрный камень, не заметил троллейбус маршрута № 7 и столкнулся с ним. Он зацепился за дверь транспорта и «оторвал» заднюю часть троллейбуса. На фотографиях очевидцев видно, что строительная техника повреждений не получила.

Во время загрузки произошла ошибка.

В момент аварии в троллейбусе находились пассажиры. Медицинскую помощь 47-летней женщине врачи оказали на месте происшествия, но госпитализация ей не потребовалась.

«Где ограждение, где перекрытия, где толковые вразумительные знаки? Техника безопасности ниже нуля», — возмущаются автомобилисты. Кроме этого красноярцы задались вопросом — зачем рабочие на этом участке меняют бордюры, которые находятся в хорошем состоянии.

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