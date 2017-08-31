В центре Красноярска мини-погрузчик порвал троллейбус (видео)

Женщина пострадала в аварии дорожной техники и троллейбуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня днем в центре Красноярска на перекрестке улиц Карла Маркса и Диктатуры Пролетариата. Водитель мини-погрузчика «Бобкэт», который убирал на центральной улице бордюрный камень, не заметил троллейбус маршрута № 7 и столкнулся с ним. Он зацепился за дверь транспорта и «оторвал» заднюю часть троллейбуса. На фотографиях очевидцев видно, что строительная техника повреждений не получила.

<div id="vk_post_-54767216_1245017"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1245017", -54767216, 1245017, 'uALq2xdrkjaOV22ySd5vKRhZUQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В момент аварии в троллейбусе находились пассажиры. Медицинскую помощь 47-летней женщине врачи оказали на месте происшествия, но госпитализация ей не потребовалась.